Tankstellenüberfälle in MV wohl aufgeklärt

Ribnitz-Damgarten (dpa/mv). Nach einer Reihe von Tankstellenüberfällen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag einen Verdächtigen auf frischer Tat ertappt. Der 28-Jährige habe am Mittwochabend gerade eine Tankstelle in Ribnitz-Damgarten überfallen wollen als die Beamten den Mann festnahmen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Intensive kriminalpolizeiliche Maßnahmen hätten die Beamten auf die Spur des Mannes und einer 26 Jahre alten Komplizin geführt. Der Mann aus Rostock soll für acht Überfälle auf Tankstellen in den vergangenen Tagen verantwortlich sein. Zuvor hatte die „Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern“ berichtet. Bei seinen Überfällen soll er die Angestellten mit einer Pistole bedroht und Geld und Zigaretten erbeutet haben. Dabei war er demnach auch maskiert. Verletzt wurde niemand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern