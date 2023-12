Vorfahrt missachtet: Vier Verletzte

Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus.

Grevesmühlen (dpa/mv). Bei einem Unfall in Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein 58 Jahre alter Fahrer auf einer Kreuzung einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Das Auto des 58-Jährigen sei mit dem Wagen des anderen Fahrers zusammengestoßen. In der Folge sei das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug noch gegen ein weiteres Auto geprallt, hieß es weiter.

Vier Insassen der beiden Autos, die durch die Wucht des ursprünglichen Zusammenstoßes am Mittwochnachmittag gegeneinander geprallt waren, wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der 58-jährige Unfallverursacher wurde nicht verletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern