Güterzug kollidiert mit Pkw: Autofahrer in Lebensgefahr

Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist in Krakow am See (Landkreis Rostock) mit seinem Wagen von einem Güterzug erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Unfall am Mittwochabend habe sich an einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet, sagte eine Polizeisprecherin. Offenbar habe der Mann das Haltesignal missachtet. Das Auto wurde mehrere Meter mitgeschleift. Der Fahrer musste mit schwerem Gerät befreit werden. Der Lokführer blieb den Angaben nach unverletzt. Es sei ein Sachschaden von schätzungsweise 80.000 Euro entstanden, sagte die Polizeisprecherin.

Krakow am See (dpa/mv). Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist in Krakow am See (Landkreis Rostock) mit seinem Wagen von einem Güterzug erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Unfall am Mittwochabend habe sich an einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet, sagte eine Polizeisprecherin. Offenbar habe der Mann das Haltesignal missachtet. Das Auto wurde mehrere Meter mitgeschleift. Der Fahrer musste mit schwerem Gerät befreit werden. Der Lokführer blieb den Angaben nach unverletzt. Es sei ein Sachschaden von schätzungsweise 80.000 Euro entstanden, sagte die Polizeisprecherin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern