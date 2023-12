Betrüger fläschen Rechnung: Diebstahl von 14.000 Euro

Betrüger haben in Güstrow eine gefälschte Rechnung verschickt und so 14.000 Euro erbeutet. Die Täter hatten Daten einer Verpackungsfirma ausgespäht und dann eine gefälschte Rechnung per Mail geschickt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Diese wurde vom Unternehmen bezahlt, da sie recht echt aussah und scheinbar von einem Geschäftspartner kam. Erst nachdem eine Mahnung vom echten Partnerunternehmen gekommen sei, sei der Betrug aufgefallen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Betruges in Verbindung mit dem Ausspähen von Daten.