Greifswald (dpa/mv). Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch 50 Weihnachtsbäume von einem Verkaufsstand in Greifswald gestohlen. Die Täter hätten ein Schloss an der Umzäunung zum Verkaufsgelände aufgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Schaden wird demnach auf rund 2000 Euro geschätzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern