Wildschwein unterwegs - A20 gesperrt

Ein frei laufendes Wildschwein hat am Mittwoch für eine vorübergehende Sperrung der Autobahn 20 zwischen Grevesmühlen und Bobitz (Landkreis Nordwestmecklenburg) gesorgt. Nach Angaben der Autobahngesellschaft nutzte das Tier vermutlich eine Lücke im Wildschutzzaun, um auf die Fahrbahn zu laufen. Der NDR hatte zuvor berichtet. Die A20 musste zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Jäger sei hinzugezogen worden. Laut NDR wurde das Wildschwein von der Feuerwehr per Drohne im Dickicht aufgespürt. Das Tier sei erschossen worden.