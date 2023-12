MV wirbt um Nachwuchskräfte im Justizvollzug

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal.

Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) will die Nachwuchsgewinnung für Personal im Justizvollzug im kommendem Jahr intensivieren. Jährlich sollten zwei Klassen für die Ausbildung zum allgemeinen Vollzugsdienst eingerichtet werden. „Damit verdoppeln wir wieder die Anzahl im Vergleich zu den beiden vergangenen Jahren“, sagte die Politikerin am Mittwoch in Schwerin. Schon jetzt sei absehbar, dass 2027 die Welle der Altersabgänge größer sein werde. Zudem gebe es Krankheitsausfälle.