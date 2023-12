Greifswalds OB unter Finalisten - neben Klitschko

Greifswald (dpa/mv). Der Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) steht im Finale der Auswahl zum Weltbürgermeister 2023. Damit gehört er zu neun Stadtoberhäuptern aus aller Welt, zu denen auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko gehört, wie die Stadt Greifswald am Mittwoch mitteilte. Der World Mayor Preis werde seit 2004 alle zwei Jahre von der britischen City Mayors Foundation verliehen. Der neue Titelträger soll demnach in einem weiteren Auswahlverfahren Anfang 2024 bestimmt werden.

Ursprünglich waren den Angaben zufolge 92 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus 40 verschiedenen Ländern für den diesjährigen Preis nominiert. In diesem Jahr werde vor allem besonderes Engagement für Städtefreundschaften und internationale Beziehungen honoriert.

„Es ist unglaublich“, wurde Fassbinder zitiert. Der Einzug in die Finalrunde sei nicht nur sein Verdienst, sondern auch der vieler Menschen, die sich um die Kontakte zu Greifswalds Partnerstädten und befreundeten Städten kümmerten. Greifswald hat eigenen Angaben zufolge Partnerstädte in Schweden, Polen oder den USA sowie befreundete Städte etwa in Brasilien, China oder der Ukraine.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern