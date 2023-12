Sieben Razzien gegen Schleuser in Schleswig-Holstein

Die schleswig-holsteinische Bundespolizei hat in Heide mehrere Razzien gegen eine mutmaßliche Bande von Schleusern durchgeführt. Dafür wurden am Mittwoch sieben Gebäude zeitgleich von rund 130 Beamten durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft in Itzehoe mitteilte. Demnach ermittelt die Bundespolizeiinspektion für Kriminalitätsbekämpfung in Rostock gegen sechs Beschuldigte im Alter von 25 bis 63 Jahren. Diese werden verdächtigt, eine Bande gebildet und Schleusungen aus Syrien organisiert zu haben.