Polizei Handys aus einem Mobilfunkgeschäft in Parchim gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Handys aus einem Mobilfunkgeschäft in Parchim gestohlen. Sie schlugen die Schaufensterscheibe des Ladens im Weststadtcenter ein und entwendeten Geräte im Wert von rund 15.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen besonders schweren Diebstahls und bitten um Zeugenhinweise.