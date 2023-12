A20 bei Lübeck nach Unfällen vollgesperrt

Nach zwei Verkehrsunfällen und Fahrerflucht ist die Autobahn 20 bei Lübeck am Mittwochmorgen in Richtung Rostock voll gesperrt worden. Ein LKW sei in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden in einer Baustelle von der Fahrbahn abgekommen und habe dabei die Fahrbahn mit Schotter verunreinigt, teilte die Polizei mit. Die Verschmutzung sei den Beamten von einem Autofahrer gemeldet worden, der Fahrer des LKWs habe demnach Fahrerflucht begangen.