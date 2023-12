Anwalt Schmidt wird Richter am Landesverfassungsgericht

Der Landtag in Schwerin hat den Rechtsanwalt Alexander Schmidt zum Mitglied des Landesverfassungsgerichts von Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Der 50-jährige Jurist aus Neubrandenburg erhielt am Mittwoch im Parlament nach geheimer Abstimmung die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. 50 Abgeordnete stimmten für ihn, zwei enthielten sich, 18 stimmten gegen dessen Berufung. Er war bereits stellvertretendes Mitglied des Verfassungsgerichts in Greifswald und rückt nun in die erste Reihe der Richter dort auf. Schmidt wurde in Greifswald geboren und hatte dort auch studiert.