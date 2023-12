Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen: Strafverfahren

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer im Alter von 17 bis 24 Jahren in Schwerin hat die Polizei Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und den Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Den Erkenntnissen zufolge haben am späten Dienstagabend drei junge Männer in einem Auto zunächst eine größere Gruppe passiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach schlug dabei ein 19-Jähriger aus der Gruppe auf den Wagen und beschädigte diesen. Das Auto fuhr den Angaben zufolge zunächst weiter, wurde dann aber durch die Gruppe verfolgt.