Wechselhaftes Regenwetter in Mecklenburg-Vorpommern

Offenbach (dpa/mv). Es ist regnerisch in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch. Zum Abend hin kann es im Süden des Landes auch örtlich Schneeregen geben, so der Deutsche Wetterdienst. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwei bis vier Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig. An exponierten Küstenabschnitten sind auch Windböen mit bis zu 60 Stundenkilometer Geschwindigkeit möglich.

In der Nacht zum Donnerstag lässt der Wind nach. Es bleibt stark bewölkt mit gebietsweise leichtem Regen. In Vorpommern kann es auch Schneeregen geben. Die Temperaturen sinken auf plus zwei bis null Grad.

Am Donnerstag kann der Himmel zwischendurch sogar auflockern. Es wird nur noch vereinzelt Schneeregen oder Regen geben. Die Temperaturen erreichen maximal plus zwei bis vier Grad.

