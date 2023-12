Raubüberfall auf Tankstelle

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat ein Mann einen geringen Geldbetrag und Zigaretten erbeutet. Der dunkel gekleidet und maskierte Täter habe am Dienstagabend von einer 48-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld gefordert und sie mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Anschließend flüchtete der Mann. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann.