Flüchtlingsunterkunft nicht verlängert: Unruhe im Kreistag

Der Kreistag des Landkreises Rostock hat gegen die weitere Nutzung der ehemaligen Mutter-Kind-Klinik „Schwarzheide“ in Graal-Müritz zur Unterbringung von Geflüchteten gestimmt. Nach dem Votum gegen eine Verlängerung des Nutzungsvertrags kam es am Dienstagabend in Güstrow zu Unruhe in der Versammlung.