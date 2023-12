Ermittlungen: Deutscher in Costa Rica getötet

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ermittelt wegen eines mutmaßlich bei einem Überfall in Costa Rica getöteten Deutschen. Der 32-Jährige wohnte zuletzt in Waren an der Mecklenburgischen Seenplatte, er soll in der Nacht zum 1. Dezember bei einem Überfall erschossen worden sein, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Zuerst hatte der NDR berichtet.