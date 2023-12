Diebe reißen Tresor aus Postfiliale: Tausende Euro Schaden

Unbekannte haben einen Tresor mit Briefmarken und Geld aus einer Lalendorfer (Landkreis Rostock) Postfiliale gestohlen. Sie seien in der Nacht zum Montag in die Filiale eingebrochen und hätten den Tresor aus der Verankerung gerissen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beute sei etwa 8500 Euro wert. Zudem sei ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen.