Bützow gegen Flächenverpachtung für Flüchtlingsunterkunft

Bützow (dpa/mv). Die Bützower Stadtvertretung hat sich gegen die Verpachtung oder den Verkauf städtischer Flächen an den Landkreis Rostock zur Unterbringung von Flüchtlingen ausgesprochen. 13 Stadtvertreter votierten am Montagabend bei einer Abstimmung über eine entsprechende Beschlussvorlage mit Nein, sieben mit Ja, wie die Stadtverwaltung nach der Sitzung mitteilte. Die Frage war im November auch Gegenstand eines Bürgerentscheids, der aber wegen eines verpassten Quorums scheiterte.

Zwar stimmte am 12. November eine Mehrheit der Teilnehmer ebenfalls dagegen, städtische Flächen oder Gebäude für die Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften an den Landkreis Rostock zu verpachten oder zu verkaufen. Die Summe der Nein-Stimmen erreichte aber nicht den erforderlichen Anteil von 25 Prozent der Abstimmungsberechtigten. Deshalb mussten sich die Stadtvertreter am Montag abschließend mit dem Thema befassen. Der Landkreis hatte zuvor signalisiert, dass er an seinen Plänen für eine Gemeinschaftsunterkunft in Bützow festhält.

