Entdeckte Täuschungsversuche bei Fahrschulprüfungen selten

Tricksereien bei der theoretischen Fahrschulprüfung sind in MV selten - zumindest nach entdeckten Fällen zu urteilen. Anderswo gibt es laut Prüfern deutlich mehr. Der Trend sei besorgniserregend.

Der Sitz der DEKRA in Rostock.

Schwerin (dpa/mv). Täuschungsversuche bei der theoretischen Führerscheinprüfung werden in Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise selten registriert. Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres beläuft sich die Zahl laut Prüfgesellschaft Dekra auf sechs. „Pro Jahr nehmen wir in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 30.000 Theorieprüfungen ab“, verdeutlichte ein Dekra-Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Damit liegt die Zahl der entdeckten Täuschungsversuche unterhalb des Promillebereichs.“

Für das Gesamtjahr 2022 gab er die Zahl ebenfalls mit sechs und für 2021 mit acht an. Neben Mecklenburg-Vorpommern sei die Dekra noch für die Prüfungen in Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen zuständig. Beim Thema Täuschungsversuche gebe es große regionale Unterschiede. Nirgends liege die Zahl entdeckter Täuschungsversuche höher als in Berlin. Dort habe die Dekra beispielsweise 2022 insgesamt 200 Täuschungsversuche gezählt. Bei gut 51.000 Prüfungen seien das etwa 0,3 Prozent. „Im Zeitraum Januar bis September 2023 waren es allerdings schon mehr als 300 Fälle“, sagte der Sprecher.

Mitte Oktober war in einer Mitteilung des Tüv-Verbands von einer steigenden Zahl aufgedeckter Täuschungsversuche die Rede. Der Trend sei besorgniserregend. Demnach gab es deutschlandweit in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 38 Prozent mehr Fälle als im Vergleichszeitraum 2022. Die Dunkelziffer sei vermutlich wesentlich höher.

Ein Drittel der Täuschungsversuche machten den Angaben zufolge sogenannte Stellvertreterprüfungen aus - bei denen anstelle des Fahrschülers jemand anderes antritt. Aber auch technische Geräte wie Smartphones, Kopfhörer oder Kameras seien beim Täuschen verwendet worden.

