Die Polizei hat einen angespülten Katzenhai auf Borkum gerettet. Das seltene Tier in der Nordsee befand sich in keinem guten Zustand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Passant fand den Katzenhai am Sonntag am Südstrand. Die Polizei sicherte das Tier und informierte das Nordsee-Aquarium. Dort soll der Meeresbewohner nun wieder aufgepäppelt werden.