Greifswald: 2024 ohne ursprünglich geplante Kürzungen

Greifswald kann im Haushalt für 2024 auf ursprünglich geplante Kürzungen verzichten. „Dies war deshalb möglich, weil eine umsichtige Haushaltsplanung und eine bessere wirtschaftliche Situation in Greifswald dazu geführt hatten, dass sich die städtischen Finanzen besser entwickelten als ursprünglich erwartet“, wurde Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Ursprünglich angedachte Kürzungen in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung und Soziales konnten den Angaben zufolge daher gestrichen werden.