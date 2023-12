Unbekannte hängen volksverhetzende Texte an Weihnachtsbaum

Unbekannte haben an den Weihnachtsbaum vor dem Rathaus in Bützow mehrere Zettel mit volksverhetzenden und politik- und systemkritischen Texten und Fotos gehängt. Eine Zeugin hatte die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag darauf aufmerksam gemacht, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Wann diese Zettel angebracht wurden, war zunächst nicht bekannt. Die Beamten sicherten sämtliche Zettel. Einem Sprecher zufolge wurden sie möglicherweise von Menschen aus der rechten Szene aufgehängt. Die Zettel sollen nun kriminaltechnisch untersucht werden.