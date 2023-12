Verkehrsunfall 32-Jähriger bei Unfall in Wittenburg schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein 32-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann fuhr in der Nacht zum Sonntag auf der Landstraße 05, als er hinter einer Kurve von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin durchbrach der Wagen einen Zaun und kam auf einer Grünfläche zum Stehen. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro und hat die Ermittlungen aufgenommen.