Schwartz über Pröger: „Formkurve steigt nach oben“

Rostock (dpa/lmv). Hansa Rostocks Trainer Alois Schwartz sieht den in dieser Saison noch schwächelnden Offensivspieler Kai Pröger auf einem guten Weg. „Die Formkurve steigt bei ihm auch nach oben“, sagte der Coach vor der Partie gegen den FC Schalke 04 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Auch er hat an sich gearbeitet.“

Der Offensivspieler kam in dieser Saison nur auf einen Treffer und bislang noch keine Vorlage. In der vergangenen Spielzeit trug der 31-Jährige insgesamt zehn Tore und fünf Vorlagen zum Rostocker Klassenerhalt bei. An die Leistungen sei er „noch nicht ganz herangekommen“, sagte der Trainer.

Aktuell fehle laut Schwartz die Effektivität in seinem Spiel. „Er hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht in Karlsruhe. Leider hat er sich nicht belohnt. Er hat zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt“, meinte der Coach zum 2:2 in der Vorwoche beim KSC.

In der Partie beim kriselnden Bundesliga-Absteiger Schalke muss Hansa weiter ohne die Akteure Nico Neidhart, Jasper van der Werff und Janik Bachmann auskommen. Auch der Einsatz des angeschlagenen Svante Ingelsson ist fraglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern