Internetbetrüger erbeuten Zehntausende Euro

Unbekannte haben mit Online-Betrugsmaschen in Mecklenburg-Vorpommern in kurzer Zeit mindestens 30.000 Euro erbeutet. Um an das Geld zu gelangen, machten die Täter falsche Angaben über einen Nachrichtendienst oder fingen wichtige Daten ab, wie die Polizei Güstrow am Freitag mitteilte. Innerhalb von 24 Stunden seien zehn Fälle angezeigt worden.