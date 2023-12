Drei Verletzte nach Brand in schwedischem Reisebus

Bei einem Brand in einem schwedischen Reisebus sind am Donnerstagabend auf der Autobahn 19 in Mecklenburg-Vorpommern drei Menschen verletzt worden, ein Mann darunter schwer. Wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, bemerkten Businsassen während der Fahrt vor der Anschlussstelle Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Qualmentwicklung aus der Toilette des Busses.

Ein 73-jähriger Schwede, der sich zu dieser Zeit auf der Toilette befand, erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei 76 und 63 Jahre alte Businsassen erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt hinsichtlich des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung. Der Bus wurde beschlagnahmt. 40 Businsassen wurden für die Nacht in einer Unterkunft in der Nähe untergebracht.

