Zusätzliche Zugverbindungen zum Fahrplanwechsel in MV

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag gibt es in Mecklenburg-Vorpommern zusätzliche Bahnangebote im Nahverkehr. Das Land habe 1,2 Millionen Leistungskilometer mehr bestellt als im Vorjahr, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Das entspreche einer Steigerung um sieben Prozent und sei der größte Leistungszuwachs seit Mitte der 1990er Jahre.