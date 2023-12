Vogelgrippefall bestätigt: 6700 Tiere betroffen

Im Landkreis Nordwestmecklenburg hat das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt einen Fall von Geflügelpest in einem Ortsteil der Stadt Schönberg gemeldet. Es seien etwa 6700 Tiere in einer Enten- und Gänsehaltung betroffen, die getötet werden müssten, teilte das Schweriner Agrarministerium am Donnerstag mit. Es handelt sich den Angaben zufolge um das hochpathogene aviäre Influenzavirus des Subtyps H5N1. Der Nachweis wurde am Mittwoch amtlich festgestellt.