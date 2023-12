Dünnes Eis in geschützten Küstenbereichen: Rückgang erwartet

Rostock. Dank frostiger Temperaturen bildet sich entlang der deutschen Ostseeküste vor allem in geschützten Bereichen dünnes Eis. Laut Eisbericht des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) vom Mittwoch betrifft dies etwa die Häfen von Wismar, Greifswald Wieck und Ueckermünde sowie Teile des Peenestroms. Auch in anderen kleinen, geschützten Gebieten bis hin zur Schlei komme Neueis und dünnes Eis vor. Neueis im offenen Wasser befinde sich etwa in den Bodden bei Zingst.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA) hatte bereits vergangene Woche vor möglicher Eisbildung gewarnt. Vereiste Gewässer sollen nur mit geeigneten Schiffen befahren werden.

Laut BSH-Prognose wird sich in den kommenden Tagen zwar in geringem Maße weiteres Eis bilden, aber meist bliebe nur das vorhandene Eis bestehen. An der Außenküste lägen die Wassertemperaturen meist noch zwischen zwei und sieben Grad, so dass dort noch nicht mit Eisbildung zu rechnen sei. Am Wochenende stiegen die Temperaturen an und das Eis werde langsam verschwinden.

