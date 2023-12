Nikolaus-Aktion: Schwebender Schlitten und Superman

Rostock (dpa/mv). Die kleinen und etwas größeren Patienten in der Rostocker Kinder- und Jugendklinik haben zum Nikolaus-Tag besonderen Besuch aus luftiger Höhe erhalten. Höhenretter der Feuerwehr seilten sich am Mittwoch als Superman, Spiderman und Batman verkleidet vom Gebäudedach ab. Sie unterstützten den Nikolaus, der standesgemäß mit dem Schlitten einschwebte, der an einem Spannseil im Innenhof befestigt war. Im Gepäck: Ein Sack voller Geschenke für die Kinder, die am Nikolaustag im Krankenhaus bleiben mussten.

An der bundesweiten Nikolaus-Aktion der Höhenretter beteiligten sich zum zweiten Mal auch Einsatzkräfte der Rostocker Berufsfeuerwehr. Die Einheit ist zusätzlich auf die spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen trainiert.

„Normalerweise kommen wir an Windenergieanlagen, Kirchtürmen oder in Baugruben zum Einsatz, um Menschen zu retten. Diese Aktion ist mal etwas ganz Besonderes. Heute setzen wir unsere Fähigkeiten dazu ein, Kinder für einen kurzen Moment von ihrem Alltag im Krankenhaus abzulenken“, sagte Höhenretter-Ausbilder Sven Vormeyer. Die Geschenktüten erhielten die Kinder direkt über die Fenster.

