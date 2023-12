Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel (57) und die Gießener Pop-Band OK Kid („Grundlos“) wollen mit ihrem kritischen Weihnachtssong „Fest der Liebe“ auf die problematische Lage in vielen Familien hinweisen. „Weihnachten ist immer irgendwie auch vermint. Das „Fest der Liebe“ kann schnell zur familiären Falle werden“, sagte Krumbiegel der Deutschen Presse-Agentur. „Viele kennen es, wollen es oft nur nicht wahr haben.“

Der Sänger Sebastian Krumbiegel (l-r) sowie Raffi Balboa, Jonas Schubert und Moritz Rech von der Gießener Pop-Band OK Kid.

Leute Krumbiegel und OK Kid hinterfragen das „Fest der Liebe“

In dem Lied, in dem der Prinzen-Frontmann die Chöre beisteuert, geht es um eine im Kern zerstrittene Familie, die vor allem nach außen versucht, den Schein einer intakten Familie aufrecht zu halten - was zu Weihnachten gehörig misslingt.

Erzählungen aus ihrem Umfeld bestätigten, dass es viele dieser Fälle heutzutage gebe, erklärte OK-Kid-Sänger Jonas Schubert. „Dieser Song soll auch ein bisschen das Gegengewicht zu den anderen, von Harmonie und Oberflächlichkeit triefenden Weihnachtsliedern sein.“

