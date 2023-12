Zwei Verletzte und Vollsperrung nach Auffahrunfall auf A 5

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind am späten Dienstagabend zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte, fuhr ein 59 Jahre alter Autofahrer einem vor sich fahrenden Sattelzug auf, weil er kurz abgelenkt war. Ein hinter ihm fahrender 42-Jähriger erkannte das nach dem Unfall unbeleuchtet auf der Fahrbahn stehende Auto zu spät und fuhr diesem auf. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. An ihren Autos entstand Totalschaden. Durch den Unfall verteilte sich ein Trümmerfeld über alle vier Fahrstreifen, weshalb die Autobahn in Richtung Darmstadt rund eine Stunde voll gesperrt werden musste.