CEV Cup: Schwerin nach Niederlage ausgeschieden

Schwerin (dpa/mv). Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben nach der Supercup-Niederlage und dem Aus im DVV-Pokal die nächste Enttäuschung in dieser Saison hinnehmen müssen. Am Dienstagabend scheiterte der Spitzenreiter der Volleyball-Bundesliga im Achtelfinale des CEV Cups nach der 1:3 (25:16, 22:25, 21:25, 20:25)-Niederlage gegen den Dresdner SC am Ligakonkurrenten, der sich im Hinspiel vor einer Woche bereits mit 3:0 durchgesetzt hatte.

Die Schwerinerinnen waren furios in die Partie gestartet, dominierten den ersten Durchgang fast durchgehend und erspielten sich neun Satzbälle. Im weiteren Verlauf entwickelte sich dann aber das erwartet enge Spiel zwischen den beiden aktuellen Topteams der Liga. Die Gäste holten sich den zweiten Spielabschnitt und machten im dritten Durchgang dann das Aus für den SSC perfekt.

Da der DSC aufgrund zweier gewonnener Sätze bereits das Duell für sich entschieden hatte, ging es für die Mecklenburgerinnen anschließend nur noch darum, sich mit einem Sieg Selbstvertrauen für das dritte Spiel in Serie mit Dresden zu holen. Am kommenden Samstag ist Dresden in der Bundesliga erneut zu Gast in Schwerin. Doch auch dieses kleine Erfolgserlebnis blieb dem Koslowski-Team versagt.

