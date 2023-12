Programm für mehr Frauen in Führungspositionen der Justiz

Um mehr Frauen in Führungspositionen der Justiz zu bekommen, hat Ministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) ein Mentoringprogramm gestartet. „Zusammen mit der Präsidentin des Finanzgerichts, Gabriele Janke, Generalstaatsanwältin Christine Busse und weiteren Frauen in Führungspositionen wollen wir versuchen, mehr Frauen davon zu überzeugen, Leitungsposten übernehmen zu wollen“, erklärte Bernhardt am Dienstag in Schwerin. Es handelt sich den Angaben zufolge um eine begleitende Förderung: Frauen, die Interesse an einer Karriere in der Justiz haben, sollen von den Erfahrungen und der Beratung einer Mentorin profitieren können.