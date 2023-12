140.000 Euro Schaden bei Unfall auf A20 nahe Schönberg

Bei einem Lastwagen-Unfall auf der A20 nahe Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Dienstag ein Schaden von rund 140.000 Euro entstanden. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der 40-jährige Fahrer aufgrund von Schnee und Glätte mit seinem Laster nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er in die Mittelschutzplanke. Teile der Planke gerieten daraufhin auf die entgegenkommende Fahrspur und beschädigten dort ein Auto. Anschließend fuhr der Lastwagen gegen die Außenschutzplanke und kam zum Stehen. Im Zusammenhang mit dem Unfall wurde die A20 in Richtung Rostock zeitweise vollständig gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.