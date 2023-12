Einbruch im Solarpark: Teure Elektroteile gestohlen

In einem Solarpark in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind hochwertige Elektroteile im Wert von 170.000 Euro gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei demontierten die unbekannten Täter insgesamt 54 sogenannte Wechselrichter. Die Elektroteile sind ersten Schätzungen zufolge rund 170.000 Euro wert. Zuvor hatten die Einbrecher einen Zaun beschädigt, um auf das Grundstück zu kommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat in der Nacht auf den 30. November beobachtet haben könnten. Ermittelt wird wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall.