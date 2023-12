Van der Werff fehlt Hansa Rostock weiter

Rostock (dpa/lmv). Der FC Hansa Rostock muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf Jasper van der Werff verzichten. Der Innenverteidiger laboriert an einer Schultereckgelenkverletzung. Das teilte der Tabellen-15. am Dienstag mit. Van der Werff hatte sich in der vergangenen Woche im Training an der linken Schulter verletzt und hatte das Auswärtsspiel in Karlsruhe (2:2) verpasst. Wie lange der 24-Jährige ausfällt, ist „aktuell noch nicht absehbar“. Van der Werff kommt in der laufenden Liga-Spielzeit auf bislang zwölf Einsätze.

