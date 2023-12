Hackerangriff schränkt Vorpommern-Rügen weiter stark ein

Die Arbeit der Verwaltung des Landkreises Vorpommern-Rügen ist nach einem Hackerangriff weiter stark eingeschränkt. „An der Behebung der Folgen wird mit Hochdruck gearbeitet. Dies wird längere Zeit in Anspruch nehmen“, teilte der Landkreis am Montag auf seiner Website mit. Weiter sei die Verwaltung nur telefonisch oder per Post zu erreichen. E-Mails könnten weder von außen empfangen noch nach außen gesendet werden.