Bei dem Brand eines leerstehenden Hauses in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Montag ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei ist unklar, wie das Feuer ausbrach. Zur Zeit des Brandes befand sich niemand in dem Haus, und es gab keine Verletzten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.