Rechtsextremismus Hakenkreuze an Häuserwänden in Bützow

Nachdem Unbekannte in Bützow (Landkreis Rostock) Hakenkreuze auf Häuserwände gesprüht haben, sucht die Polizei nun Zeugen. Die Täter hatten in der Nacht zu Freitag mehrere der verfassungsfeindlichen Symbole an Fassaden in der Innenstadt geschmiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das größte sei dabei ungefähr einen Quadratmeter groß gewesen. Die Polizei kümmere sich um das Entfernen der Hakenkreuze.