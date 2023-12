Zwischen Rostock und Warnemünde fahren wieder S-Bahnen

Zwischen Rostock und Warnemünde sind nach fünfwöchiger Sperrung nun wieder S-Bahnen unterwegs. „Die S-Bahn fährt wieder, es ist alles wieder frei und es läuft wieder nach Regelplan“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag. Die S-Bahnen waren seit Ende Oktober wegen Bauarbeiten nicht mehr auf der Strecke verkehrt. In der Zeit wurden unter anderem die Gleisanlagen in Rostock-Bramow komplett modernisiert und umfangreiche Gleis- und Kabeltiefbauarbeiten erledigt. Die Stadt Rostock nutzte die Sperrpause zudem, um zwei Fernwärmebrücken zu sanieren. Die S-Bahn- Strecke Rostock-Warnemünde wird täglich von Tausenden Pendlern genutzt, die in den vergangenen Wochen auf Busse ausweichen mussten.