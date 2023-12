Peter Ritter bis Sommer 2024 alleiniger Linke-Chef in MV

Der Vorsitzende der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, Peter Ritter, bleibt bis zum nächsten regulären Parteitag im Juli 2024 allein an der Spitze der Landespartei. Dies sei Konsens bei der regulären Landesvorstandssitzung am Wochenende gewesen, sagte Landesgeschäftsführer Björn Griese am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.