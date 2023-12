Rostock Feuer in Wohnzimmer: 84-Jähriger in Lebensgefahr

Ein 84-Jähriger ist bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Rostock lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer sei am Samstag im Wohnzimmer des Mannes ausgebrochen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro, das Haus ist den Angaben zufolge derzeit nicht mehr bewohnbar.