Unfall mit 2,95 Promille - Autofahrerin leicht verletzt

Bei einem Unfall in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Samstagmittag eine 58 Jahre alte Autofahrerin verletzt worden. Die Frau habe ein Auto überholen wollen, das links abbiegen wollte und blinkte, teilte die Polizei mit. Die beiden Autos kollidierten und der Wagen der 58-Jährigen kam von der Straße ab, prallte zunächst gegen eine Hauswand und kam schließlich an einem Hoftor zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizisten Alkoholgeruch im Atem der 58-Jährigen wahrnehmen. Eine Messung ergab einen Wert von 2,95 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.