65-Jährige bei Autounfall wegen Schneeglätte verletzt

In Bad Doberan (Landkreis Rostock) ist es am Samstag aufgrund von Schneeglätte zu einem Autounfall mit einer Verletzten gekommen. Laut Polizeiinformationen kam zunächst ein 52-jähriger Autofahrer in einer engen Kurve von seiner Fahrbahn ab. Anschließend rutschte der Wagen in die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen. Die 65-jährige Fahrerin wurde dadurch leicht verletzt und wurde noch vor Ort medizinisch versorgt.