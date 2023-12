Mecklenburg-Vorpommern muss sich am Samstag auf Dauerfrost bei Temperaturen zwischen 0 und minus 4 Grad einstellen. Zum Start des Tages sinken die Temperaturen im Südosten laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf bis zu minus 12 Grad ab.

Wetter Dauerfrost in Mecklenburg-Vorpommern vorhergesagt

Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommern muss sich am Samstag auf Dauerfrost bei Temperaturen zwischen 0 und minus 4 Grad einstellen. Zum Start des Tages sinken die Temperaturen im Südosten laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf bis zu minus 12 Grad ab.

An der Küste kann es nach den Angaben zu Schneeschauern kommen, die tagsüber landeinwärts ziehen. Insbesondere im küstennahen Binnenland kann es zu bis zu 3 Zentimetern Neuschnee kommen. Gebiets- und zeitweise besteht Glättegefahr.

In der Nacht zum Sonntag dauern die Wolken und Schneeschauer an. Die Tiefstwerte pendeln sich zwischen minus 1 und minus 8 Grad ein. Am Sonntag selbst können die Temperaturen auf bis zu 1 Grad ansteigen. Örtlich kommt es zu leichten Schneeschauern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern