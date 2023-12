Fahrer verliert Kontrolle über Reisebus im Landkreis Rostock

Ein Reisebus ist auf einer Landstraße bei Hanstorf (Landkreis Rostock) von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Der 69 Jahre alte Fahrer war am Freitagmorgen in Richtung Autobahn 20 unterwegs, als er plötzlich Schmerzen in der Brust verspürte, wie die Polizei mitteilte. In der Folge geriet der Bus auf die Gegenfahrbahn und landete schließlich im Straßengraben.