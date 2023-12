Busfahrerin mit Reizgas verletzt: Tatverdächtiger gefasst

Eine 59-jährige Busfahrerin ist in Boizenburg/Elbe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit Reizgas im Gesicht verletzt worden. Laut Polizei verweigerte die 59-Jährige am Mittwochnachmittag einem 19-Jährigen samt E-Roller den Zustieg in ihren Bus. Zuvor habe der junge Mann sich laut der Busfahrerin auffällig verhalten. Anschließend soll er die Busfahrerin beleidigt und ihr das Reizgas ins Gesicht gespürt haben.