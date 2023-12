Lastwagen erfasst Fußgänger: 73-Jähriger tödlich verletzt

Ein 73-jähriger Fußgänger ist am Freitagmorgen in Teterow (Landkreis Rostock) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei hat der 57-jährige Lastwagenfahrer den Fußgänger beim Abbiegen übersehen. Dieser starb trotz medizinischer Versorgung durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. Der Lastkraftwagenfahrer erlitt einen Schock und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an.